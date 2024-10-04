Відключення світла в Україні 5 жовтня: в "Укренерго" повідомили, чи будуть обмеження споживання

В "Укренерго" прогнозують, що субота пройде без відключень електроенергії.
У суботу, 5 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, російська армія вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Внаслідок "прильотів" є пошкодження обладнання на енергетичних об’єктах на півночі та півдні України.
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