Відключення світла в Україні 7 вересня: "Укренерго" повідомило про зміну ситуації

Згідно з інформацією від "Укренерго", субота має пройти без відключень електрики.

У суботу, 7 вересня, обмеження електропостачання в Україні не заплановані.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години пікових навантажень — з 18:00 до 21:00.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Але якщо будуть суттєві ворожі удари по енергетиці, то на сьогодні складно передбачити їхній вплив на систему.

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