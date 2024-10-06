Відключення світла в Україні 7 жовтня: в "Укренерго" повідомили, чи діятимуть графіки

В "Укренерго" передбачають, що понеділок мине без відключень електроенергії.

У понеділок, 7 жовтня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Media Center Ukraine Олександра Харченка, вимкнення світла можуть повернутися навіть без російських ударів по українській енергосистемі. За оптимістичного сценарію, відключення електроенергії розпочнуться із середини січня.

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