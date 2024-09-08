Відключення світла в Україні 9 вересня: "Укренерго" повідомило про ситуацію

Згідно з інформацією від "Укренерго", понеділок має пройти без обмежень споживання електрики.
У понеділок, 9 вересня, обмеження електропостачання в Україні не заплановані.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години пікових навантажень — від 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.
Читайте також:
- “Сидітимуть без світла по 16 годин на добу”: експерт відповів, в яких містах взимку ситуація буде найтяжчою
- Як підготуватись до тривалих зимових відключень: енергетичний експерт дав пораду
- “Ахіллесова п’ята енергетики”: експерт попередив про "жахливі" наслідки ударів по АЕС, які може планувати Росія