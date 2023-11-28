Відключення світла в Україні через негоду: де зараз немає електроенергії

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію вранці та ввечері.

Через негоду в Україні 28 листопада залишаються знеструмленими 559 населених пунктів у 10 областях. Найскладніша ситуація зараз фіксується в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні 28 листопада

"Укренерго" включило чотири високовольтні лінії в південному та східному регіонах країни. Через негоду без світла залишаються 559 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.

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Водночас внаслідок бойових дій та з інших причин без електропостачання залишаються 443 населених пункти.

Російські обстріли спричинили нові пошкодження у мережах обленерго на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Аварійно-відновлювальні роботи там проводяться в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових.

"Нагадуємо, що одночасне заживлення великої кількості споживачів – це складний технічний процес, який може спричинити перевантаження електромереж й призвести до додаткових технічних пошкоджень. Споживайте електрику ощадливо, особливо в ранкові та вечірні години – з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, станом на 27 листопада без електроенергії через негоду залишалися населені пункти у 17 областях України. Внаслідок снігових хуртовин загинули 10 людей, ще 23 особи постраждали.

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