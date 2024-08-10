Відключення світла в Україні: чи повернуться графіки через спеку — Міненерго

Спекотна погода, яка, за прогнозами синоптиків, найближчими днями може знову запанувати в Україні, не призведе до повернення таких жорстких графіків відключення світла, які були у липні.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону.

За її словами, стабілізувати енергосистему вдалося завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях.

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"Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде”, - заявила представниця Міненерго.

При цьому вона наголосила, що ситуацію можуть змінити терористичні обстріли енергетичної інфраструктури з боку держави-агресорки.

“Треба пам'ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему", - наглосила Світлана Гринчук.

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Нагадаємо, за словами синоптикині Наталії Діденко, спека в Україні посилиться від 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу.

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