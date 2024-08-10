Відключення світла в Україні: чи повернуться графіки через спеку — Міненерго

Стабілізувати енергосистему вдалося завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях.
Спекотна погода, яка, за прогнозами синоптиків, найближчими днями може знову запанувати в Україні, не призведе до повернення таких жорстких графіків відключення світла, які були у липні.
Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону.
За її словами, стабілізувати енергосистему вдалося завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях.
"Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде”, - заявила представниця Міненерго.
При цьому вона наголосила, що ситуацію можуть змінити терористичні обстріли енергетичної інфраструктури з боку держави-агресорки.
“Треба пам'ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему", - наглосила Світлана Гринчук.
Нагадаємо, за словами синоптикині Наталії Діденко, спека в Україні посилиться від 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу.
Читайте також: