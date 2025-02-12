Відключення світла в Україні: експерт пояснив, за яких умов запровадять графіки

В разі зниження середньодобової температури на 2-3 градуси, в Україні можуть бути введені графіки відключення світла. Енергетики будуть змушені організувати відключення на рівні 0,5-1 черги, щоб зберегти стабільність енергомережі.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише УНІАН.

"Якщо середньодобова температура знизиться ще на 2-3 градуси, то я думаю, що одну чергу або щонайменше пів черги доведеться вводити", - розповів він.

За його словами, зниження середньодобової температури до мінус 5-7 градусів передбачає застосування однієї черги відключень. При температурі мінус 10-12 градусів відключення можуть тривати до 4 годин, з однією-півтора чергами. У разі нових атак на енергосистему ситуація може швидко змінитися.

Експерт зазначив, що на Лівобережжі ситуація складніша: генерація зруйнована, не вистачає потужності та можливості передачі електроенергії. Це триватиме 1,5–2 роки, а відключення стануть довшими й масштабнішими.

Нагадаємо, 10 лютого, вимушено було запроваджено обмеження для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються

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