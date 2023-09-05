Відключення світла в Україні: енергетики заявили, що в кількох областях цього неможливо уникнути

У Дніпропетровській та Полтавській областях людям варто готуватися до відключення світла за графіками. За даними енергетиків, цього не уникнути через пошкоджену енергосистему.

Про це заявив директор ДТЕК "Дніпровські електромережі" Андрій Терещук, пише "Наше місто".

Він заявив, що після російських обстрілів енергетичну систему неможливо відновити на 100%, а тому жителям Дніпра варто готуватися до відключення електрики за графіками.

"Відключення будуть. Я думаю, що вони будуть за графіком, ми впораємося з його виконанням, як і торік. Ми дуже багато працювали над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу під час цих відключень-включень. Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре", – відповів він.

В АТ "Полтаваобленерго" також готуються до відключення електрики за графіком. Там заявили, що на 14 вересня заплановані відповідні тренування.

"В рамках тренування запрацюють додаткові контактні телефони в об’єднаних філіях і дільницях товариства, за якими споживачі зможуть отримати консультацію та роз’яснення від фахівців щодо застосування графіку погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що тренування відбудуться без фактичного відключення електрики, проте зазначили, що можливі аварійні вимкнення світла.

Нагадаємо, влада деяких областей України почала розробляли графіки відключення світла для побутових споживачів. Їх будуть запроваджувати в разі дефіциту генерації енергії.

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