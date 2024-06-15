Відключення світла: в Україні готуються розділити побутових споживачів і критичну інфраструктуру

Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Це також сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів.

Про це зазначив Голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив він.

Також Руслан Слободян наголосив, що енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення об’єктів енергетики, що постраждали внаслідок ракетно-дронових атак. Але ушкодження надзвичайно великі – українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.

"Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі – це буде тільки плюс", – наголосив він.

Нагадаємо, в Україні вже найближчими днями відключення світла стануть більш тривалими. У ремонт виведуть ще один енергоблок-тисячник на атомній електростанції.

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