Відключення світла в Україні: коли покращиться ситуація з електропостачанням

Після сьогоднішньої російської атаки на об'єкти української енергосистеми ситуація вже покращується і найближчими годинами відключення світла зменшаться. Але повністю скасувати обмеження електропостачання на жаль швидко не вдасться. Тож графіки відключень поки що діятимуть.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на кілька джерел в енергетичній сфері.

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За словами співрозмовників видання, позитивна тенденція в енергосистемі підтверджується тим, що у другій половині дня графіки відключень були переглянуті, а обмеження зменшені.

Зараз енергетики намагаються оперативно збільшити генерацію, насамперед завдяки атомним електростанціям.

"Таким чином, ситуація буде поліпшуватися", – заспокоїло одне з джерел видання.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня, в Україні почали діяти графіки відключення електроенергії. Причиною стали масштабні ракетні атаки ворога, які завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

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