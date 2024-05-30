Відключення світла в Україні: коли знову повернуть графіки 

Кілька днів тому в Україні призупинили відключення світла. Втім, вже в суботу, 1 червня, планують вивести в ремонт нові атомні енергоблоки, а тому знеструмлення можуть відновитися.

Про це заявив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише "Інтерфакс-Україна".

Котін прогнозує, що вже від наступного тижня "Укренерго" знову буде встановлювати ліміти на споживання електроенергії.

"Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень. Ми вивели з ремонту два енергоблоки, але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт. Тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", - наголосив Котін.

Блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи тільки через два місяці.

Зауважимо, що, за словами очільника Міненерго Германа Галущенка, до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС.

Нагадаємо, від 28 травня в Україні призупинили відключення світла. У Міненерго кажуть, що це пов’язано зі збільшенням обсягів внутрішньої генерації, зокрема атомної. Після планових ремонтів приєднані до енергомережі два атомних блоки.

Втім, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, як довго триватимуть відключення світла. Наразі запровадження вимкнень електрики залежить від низки факторів. Наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни.

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