Відключення світла в Україні: нардеп спрогнозував, коли покращиться ситуація

Пошкодження енергооб'єктів незначні, але їх багато, і вони потребують часу на ліквідацію.

Після нещодавніх масованих атак росіян по українських енергооб'єктах "Укренерго" було змушене застосувати обмеження споживання на всій території країни. Але важка ситуація з електропостачання може невдовзі покращитись.

Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк в коментарі для "РБК-Україна".

За словами нардепа, енергетикам потрібно близько тижня на ремонтні роботи. Після цього ситуація з електропостачання може вирівнятися.

"Нам вдалося уникнути блекауту завдяки двом речам. Перше, це те, що якісно і ефективно відпрацювала протиповітряна оборона, і велику кількість ракет і дронів вдалося збити", – зазначив Нагорняк.

Він додав, що від серйозних пошкоджень підстанції "Укренерго", які зазнали ударів дронами та ракетами, вберіг збудований захист другого рівня. Проте є велика кількість незначних пошкоджень.

"На щастя, нам вдалося уникнути блекауту, і ті обмеження, які ми сьогодні бачимо по країні, вони більше спричинені не відсутністю генерації, а саме необхідністю провести ремонтні роботи на підстанціях "Укренерго" та лініях електропередач, які зазнали ушкоджень", – сказав Нагорняк.

За його словами, хоча пошкодження є "технічними та незначними", їх ліквідація потребує часу.

"Потрібен певний час – фактично десь до неділі. Десь – трохи менше часу, десь – трохи більше, для того, щоб вирівняти ситуацію", – спрогнозував Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, за прогнозами аналітика, ситуація зі світлом взимку може ускладнитися. Проте експерт вважає, що є способи її полегшити, які залежать від кожного українця.

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