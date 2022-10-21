Відключення світла в Україні триватиме: "Укренерго" закликало далі економити

Ситуація в енергосистемі України не стабілізувалася повністю, тож "Укренерго" просить про економію і ще певний час застосовуватиме обмеження на електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

​​"Дорогі українці, ви нас почули, дякуємо. Наші диспетчери бачать більш ощадливе енергоспоживання в багатьох регіонах, але не у всіх. На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще проситимемо вас про економію і ще певний час будемо змушені застосовувати обмеження", – йдеться в заяві.

В "Укренерго" пояснили, як зробити обмеження на користування електрикою коротшими. Зазначається, що енергосистемі є години максимального споживання – це від 7:00 до 11:00 та від 17:00 до 23:00.

"Ми бачимо що люди нас почули, але частково – вчора, 20 жовтня, більшість поекономили до 10 ранку, а потім споживання різко почало рости. Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були вимушені застосувати примусові відключення в центральному і північному регіонах. Тому ми просимо всіх ще раз уважно поставитися до наших прохань", – пояснили в компанії.

Там наголосили, що не треба вмикати багато приладів одночасно. Якби всі дослуховувалися поради "одна лампа плюс один прилад одночасно", то відключення могли б бути коротшими або їх узагалі могло б не бути, зазначили в "Укренерго".

"Якщо працює духовка – не вмикаємо в цей час чайник, фен чи праску. Якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту чи духовку. Увага – обмеження не розповсюджується на зарядні пристрої телефонів. Вони не споживають багато, а бути на звʼязку зараз справді важливо", – зазначається у повідомленні.

У компанії додали, що відновлення пошкодженої обстрілами мережі та збалансування енергосистеми відбудетьсяшвидше, якщо мережа не буде перевантажена.

Відключення світла в Україні

Внаслідок ударів з боку російських військ про Україні було пошкоджено близько 40% загальної інфраструктури та генерувальних потужностей. Тож 19 жовтня українців попередили про віялові відключення електроенергії упродовж кількох днів.

В "Укренерго" попереджали, що відключення світла будуть почергові – тривалість черги визначає обленерго, але не більше чотирьох годин. На сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, що публікують оголошення про застосування обмежень.

Як попередив очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, якщо українці не мінімізують споживання електроенергії, віялові відключення можливі й надалі. За його словами, треба бути готовими, що світла не буде по три-чотири години на добу.

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