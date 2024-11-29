Відключення світла в Україні: скільки часу потрібно для покращення ситуації

Міжнародні партнери могли б вжити дієві заходи для припинення атак на українські енергетичні об'єкти.

Щоб відновити енергосистему України після масованого удару РФ 28 листопада знадобиться до двох тижнів. Втім, ці терміни реальні лише за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі "РБК.Україна".

З його слів, відновлення потребуватиме стільки часу через серйозність пошкоджень, які наклалися на наслідки попередніх атак.

"Думаю, знадобиться десять днів, можливо, два тижні. Це не факт, що не буде нових обстрілів", - зазначив він.

Експерт зауважив, що Росія має обмежене "вікно можливостей" і прагне до Нового року завдати максимальних ударів по українській енергосистемі, намагаючись її зруйнувати.

Омельченко наголосив, що міжнародні партнери та організації могли б вжити дієві заходи для припинення атак на українські енергетичні об'єкти.

"Сказати, що якщо будете бити по українській енергосистемі, перекриємо вихід нафти з Балтики, з Чорного моря і все, застосуємо жорсткі санкції до всієї фінансової системи, арештуємо всю російську власність за кордоном. І все б це дуже швидко закінчилося б. Але чомусь це не робиться і терорист відчуває цю слабкість і відчуває себе господарем ситуації. Це найбільше бентежить", - додав експерт.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк повідомляв раніше, що 2-3 дні потрібно на відновлення стабільної роботи енергосистеми. Але у деяких регіонах на це може знадобитися більше часу.

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