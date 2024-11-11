Відключення світла в Україні: стало відомо, чому це було в містах та регіонах

Сьогодні у багато регіонів

В Україні вранці 11 листопада були застосовані аварійні відключення електроенергії, вони найближчим часом мають бути скасовані.

Про це повідомило Укренерго.

Чому так відбулось

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, однак через дефіцит потужностей в години пікового споживання (з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00) енергосистема потребує ощадливого використання.

Ці відключення є частиною заходів для підтримки стабільності енергосистеми, яка досі відновлюється після масованих атак на енергооб’єкти.

Нагадаємо, в Україні цього року можливі тривалі відключення електроенергії через втрату понад половину генерувальних потужностей внаслідок російських атак. Якщо температура опуститься до -10° і АЕС будуть виведені з ладу, відключення можуть тривати до 20 годин на день.

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