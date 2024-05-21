Відключення світла в Україні: "Укренерго" оновило графіки на 21 травня

В містах Україні у вівторок, 21 травня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть від 17:00 до 24:00 години.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Як зазначили у компанії, це пов'язано з тим, сонячні електростанції активізували роботу. Також сьогодні планується імпорт електроенергії з п'яти країн.

"Наразі, від 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Користувачів просять, за можливості, перенести заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на денні години – до 17:00.

Інформацію про те, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В "Укренерго" нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів Росії по українським електростанціям. Від 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові- та гідроелектростанції.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання.

Нагадаємо, "Укренерго" відповіли, скільки ще будуть вимикати світло.

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