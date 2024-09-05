Відключення світла в Україні: в "Укренерго" повідомили про зміни у графіках

Заходи обмеження діятимуть протягом всієї доби, але буде одна черга.

Cьогодні, 5 вересня, в Україні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго".

"До кінця доби обленерго в усіх регіонах застосовуватимуть відключення обсягом однієї черги. Споживання тримається на високому рівні. Сьогодні, внаслідок застосування меншого обсягу обмежень, станом на 8:30, споживання було на 5,6% вищим, ніж 4 вересня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Читайте також: