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Відключення світла в Україні: в "Укренерго" повідомили про зміни у графіках

Відключення світла в Україні: в "Укренерго" повідомили про зміни у графіках

Відключення світла тривають / Фото: pixabay.com

Заходи обмеження діятимуть протягом всієї доби, але буде одна черга.

Cьогодні, 5 вересня, в Україні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго".

"До кінця доби обленерго в усіх регіонах застосовуватимуть відключення обсягом однієї черги. Споживання тримається на високому рівні. Сьогодні, внаслідок застосування меншого обсягу обмежень, станом на 8:30, споживання було на 5,6% вищим, ніж 4 вересня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. 

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