Відключення світла в Україні: в "Укренерго" розповіли, де не буде електрики 22 листопада

В Україні 22 листопада в усіх регіонах вимикатимуть електрику. Попередньо, застосовуватимуться планові відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

Там наголосили, що енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати електропостачання, проте система ще не оговталась через постійні ракетні обстріли з боку Росії. А тому 22 листопада по всій території України знову вимикатимуть світло.

"Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah . "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", - йдеться у повідомленні.

Обстріли української енергетичної інфраструктури

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють Україну ракетами. Загарбники планують залишити нашу державу без електропостачання та тепла, щоб змусити ЗСУ капітулювати на фронті.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в Україні відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року. Це сталось через постійні російські обстріли нашої енергетичної системи.

Читайте також: