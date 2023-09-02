Відключення світла в Україні: які області вже розробили графіки

Влада деяких областей України почала розробляли графіки відключення світла для побутових споживачів. Їх будуть вводити у разі дефіциту генерації енергії.

Що відомо про відключення світла у регіонах, читайте у ТСН.ua.

Хмельницька область

На Хмельниччині енергетики ремонтують й обслуговують обладнання, трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Мешканців регіону попереджають про можливі погодинні відключення світла. Зараз триває розроблення графіків, розповів "Суспільному" технічний директор "Хмельницькобленерго" Олексій Філіпчук.

Графіки погодинних відключень повернуться. Як тільки графіки сформують і погодять, то оприлюднять на офіційному сайті "Хмельницькобленерго". Вони будуть містити шість черг.

Івано-Франківська область

Графік відключень електроенергії на випадок обстрілів інфраструктури розробили на Івано-Франківщині. Також фахівці розробляють план оперативного відновлення пошкоджених електричних мереж, повідомили у "Прикарпаттяобленерго".

Зазначається, що на Прикарпатті будуть введені шість черг графіків погодинних вимкнень. Вони погоджені з ОВА. Про їхнє застосування повідомлять заздалегідь.

Вінницька область

Графіки відключень розробили також на Вінниччині. Компанія "Вінницяобленерго" повідомила, що їх запровадять у разі дефіциту генерації чи аварійних ситуацій. Споживачів також попередили, що світло можуть відключати для запобігання порушенню режиму роботи об'єднаної енергосистеми України.

Щодо тривалості знеструмлення, то їх періодичність може коливатись від двох до чотирьох годин з подаванням електроенергії від чотирьох до двох годин відповідно.

Полтавська область

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив: у разі дефіциту електроенергії, у регіоні може бути шість черг відключення світла. Втім, яким може бути розклад, стане відомо лише після початку опалювального сезону.

"Розроблено графіки відключень електроенергії, розраховані на шість черг. І графіки обмеження для промислових споживачів. До роботи готові 12 модульних котелень. Робота триває. Ворогу не вдасться зламати нас!" – попередив Лунін.

Львівська область

Від 1 жовтня в обласному центрі також буде запроваджено графіки відключення світла.

За словами речниці "Львівобленерго" Галини Петрушки, що компанія проводить інформування споживачів про приналежність до груп у графіках відключень. Інформування громадян здійснюється відповідно до наказу Міненергетики від 14 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли про ймовірність відключення світла взимку. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що усе залежать від характеру і масштабу обстрілів енергосистеми у зазначений період.

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