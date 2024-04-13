Відключення світла в Україні: за яких умов можуть знову запровадити графіки

В Україні не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла. Обмеження можуть повернути і для цього є кілька умов.

Про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

За його словами, до відключень світла знову можуть вдатися, якщо не буде відновлена теплова генерація. Крім того, графіки можуть запровадити через підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

"По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. По-четверте, не буде можливості передати до певних регіонів необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - пояснив Сахарук.

З його слів, за здійснення всіх цих умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

Нагадаємо, у Кабміні звернулися до українців з важливою заявою. Громадян закликають заощаджувати електроенергію в пікові години споживання.

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