Відключення світла: в "Укренерго" назвали найгірший сценарій для енергетики

Україні вистачить електроенергії взимку. Втім, масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію, але зараз спрогнозувати наслідки атак дуже важко.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то ми розуміємо яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. В чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми", - наголосив він.

За словами очільника "Укренерго", в Україні готують резервні схеми живлення споживачів, запас матеріалів, обладнання для того, щоб швидко лагодити пошкоджені мережі та станції.

"Ми - це не тільки "Укренерго", а й енергетики в цілому. Тобто ми на своїй стороні готуємося якомога краще протидіяти цим атакам та відновлюванню системи", - сказав голова "Укренерго".

Нагадаємо, у Міненерго зробили заяву щодо відключення світла від 1 жовтня 2023 року. Такий сценарій не виключений, якщо Росія знову завдаватиме ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.

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