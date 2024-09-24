Відключення світла: в "Укренерго" повідомили, чи будуть обмеження 25 вересня

Фахівці закликали перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

Відключення електрики в Україні протягом 25 вересня не планують.

Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас там вкотре закликали ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00. А, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

"Чому ми часто повідомляємо, що відключення не прогнозуються, але закликаємо економити увечері та користуватись потужними електроприладами вдень. Через пошкодження, яких зазнали великі теплові та гідроелектростанції внаслідок російських обстрілів – українська енергосистема відчуває дефіцит потужності в години максимального споживання. Тому увечері зберігається необхідність споживати електроенергію ощадливо, не вмикаючи кілька потужних електроприладів одночасно", – зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше експерти надали різні сценарії щодо блекаутів в Україні.

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