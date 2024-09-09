Відключення світла: в "Укренерго" повідомили, чи застосовуватимуть обмеження 10 вересня

Обмеження електроенергії в Україні 10 вересня не заплановані.

Про це з посиланням на "Укренерго" повідомили у ДТЕК.

"Згідно з інформацією від "Укренерго", вівторок має пройти без відключень електрики. Якщо будуть зміни, обов'язково повідомимо на нашому телеграм-каналі", – повідомили енергетики.

Водночас громадян вкотре закликали економити електроенергію. Користуватися потужними електроприладами в денні години треба від 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, про те, що ситуація зі світлом в Україні покращується, напередодні заявили і в "Центрі Разумкова". Директор енергетичних програм Володимир Омельченко повідомив про це журналістів.

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