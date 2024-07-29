Відключення світла: в "Укренерго" повідомили гарну новину щодо обмежень електрики 30 липня

У компанії повідомили, що цього дня обмежень електрики не передбачається.

Обмеження світла 30 липня не заплановані.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК 29 липня.

"Чудові новини. Згідно з інформацією від "Укренерго" вівторок має пройти без відключень електрики", — йдеться у повідомленні.

Також в "Укренерго" зазначили, що про будь-які зміни обов'язково повідомлять додатково.

Нагадаємо, вже від сьогодні, 29 липня, графіки відключень світла будуть коротшими і застосовуватимуться від 20:00.

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