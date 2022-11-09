Відключення світла: в "Укренерго" повідомили, коли покращиться ситуація з електропостачанням

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням у центральних та північних регіонах України може покращитися вже протягом поточного тижня, якщо не буде нових атак з боку РФ.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Цього тижня нам доведеться ще попрацювати і за відсутності нових ракетних обстрілів, ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах України", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".

Кудрицький наголосив, що аби відключення світла не застосовувалися, наразі потрібно відремонтувати магістральні мережі в центральному та північному регіонах.

"Ключеве завдання "Укренерго" сьогодні – відремонтувати магістральні мережі в центральному та північному регіоні для того, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших регіонів", - пояснив він та додав, що це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії.

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Нагадаємо, що енергосистема України зазнала масованих ракетних атак РФ 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Для того, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення у регіонах Україні почали обмежувати електроспоживання. Наразі стабілізаційні та аварійні відключення застосовують щонайменше у семи областях та Києві.

В Офісі президента України також повідомили про важку ситуацію із електропостачанням у столиці. Українців закликають економити електроенергію та зменшити її споживання у години пікових навантажень.

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