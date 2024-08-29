Відключення світла: в "Укренерго" відверто розповіли, чого очікувати взимку

В компанії українців попередили, що "легкої прогулянки наступної зими точно не буде".

Взимку на енергетику України чекає багато випробувань, без відключень світла не минеться. Однак блекаутів та гуманітарної катастрофи не буде.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у інтерв’ю "BBC News Україна".

Кудрицький нагадав, якою складною була зима в Україні, коли російські війська тільки розпочали удари по енергетиці.

"Якщо ми згадаємо 2022-23 рік – дуже складна зима – коли в нас було дуже мало західних систем ППО, було дуже мало трасформаторів… Ну в нас був запас, але його було малувато, і у нас ще не було захисту такого інженерного, як зараз. Ми цю зиму пройшли з епізодичними знеструмленнями. Ми не можемо сказати, що в нас замерзла вся країна, не працювала каналізація", – нагадав посадовець.

Гуманітарна катастрофа взимку – буде чи ні?

Він також відповів на уточнювальне запитання про те, чи не буде гуманітарної катастрофи:

"Я на цьому посту в тому числі для того, щоб її не допустити, бо я не можу погодитися з цим прогнозом. Але можуть бути складнощі. І це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Просто між гуманітарною катастрофою та ситуацією без будь-яких проблем в енергосистемі є така велика серединна зона".

Голова "Укренерго" вважає, що "наступної зими нас чекає багато випробувань". Йдеться, перш за все, про енергетиків та сили ППО.

"Але я не вважаю, що в нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", – зазначив він.

Відключення світла взимку – прогноз від "Укренерго"

Кудрицький запевнив, що держава, зокрема "Укренерго", набагато краще готові до зими 2024-2025 років, ніж 2022-2023 років.

"Я дуже би хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути завеликими оптимістами. Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії і готуємося до них. Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2 +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", – пояснив посадовець.

До слова, раніше експерт Інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук заявив, що Україна готується до проблемної зими, під час якої можливі кризові ситуації та багатоденні відключення світла.

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