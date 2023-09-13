У Міністерстві енергетики спростували інформацію про запровадження графіків відключення електроенергії від 1 жовтня 2023 року. Проте такий сценарій не виключений, якщо Росія знову завдаватиме ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів", - йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів.

"У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень від 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", - запевнили у Міненерго.

Проте відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури РФ під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

"Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані ВИКЛЮЧНО у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання. На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається", - зазначили у Міністерстві енергетики України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів, чи готова енергосистема України до опалювального сезону.

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