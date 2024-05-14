Відключення світла влітку і взимку: міністр енергетики стривожив заявою

Через російські удари по об'єктах енергетики на українців може чекати не лише дуже складна зима. Труднощі з електрикою можуть виникнути і влітку.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, протягом ударів росіян по енергетиці упродовж останніх місяців критична інфраструктура зазнала найбільших пошкоджень від початку повномасштабної війни.

"На сьогодні ми вже втратили близько 8 ГВт потужності в системі. Якби це сталося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна. Але світло сьогодні є, система збалансована. Це - результат важкої праці енергетиків", - заявив Галущенко.

Очільник Міненерго зауважує, що взимку буде складно утримати систему без якихось обмежень. Адже важко передбачити, якими будуть дії ворога щодо обстрілів.

Втім, попереджає міністр, труднощі з електроенергією можуть виникнути навіть влітку. Проте в цю пору року потужності відновлюваних джерел енергії допомагають тримати систему в балансі.



Галущенко порадив "готуватися до важкої зими" та вже зараз економити електроенергію. Він також наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб уникнути обмежень.

"Навіть якщо ви не маєте обмежень сьогодні, треба розуміти, що йде війна і десь у цей час ці обмеження є. Тому дуже важливим є економне використання електроенергії", - підсумував Герман Галущенко.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" назвали умову застосування графіків відключення світла. Голова правління компанії каже Володимир Кудрицький каже, що електрику для населення відключатимуть за умови збільшення дефіциту.

Читайте також: