Відключення світла влітку: в "Укренерго" оцінили, чи можливі блекаути

Через потужні удари РФ дефіцит потужності в енергосистемі України буде відчуватись упродовж багатьох місяців. Втім, наразі складно спрогнозувати, чи будуть відключення світла влітку.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю одному з телеканалів.

За його словами, обмеження електропостачання - крайній захід, який можуть застосувати для підтримання енергосистеми.

"По-перше, ми не знаємо, якими будуть нові атаки ворога. По-друге, навіть той обсяг пошкоджень, завданих енергосистемі від 22 березня, дуже значний. Він у рази зменшив наявні спроможності, наприклад, теплової генерації виробляти електрику під час літньої ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тому ми побачимо все з ситуації", - наголосив Кудрицький.

Наразі в енергосистемі України гостра нестача генерації. Зменшенню дефіциту в окремі періоди можуть сприяти погодні умови. Зокрема, з наближенням літа обсяг наявної потужності електростанцій буде знижуватись, бо буде проводитися ремонтна кампанія

"Загалом ситуація дуже складна, адже той обсяг пошкоджень, які ворог завдав тепловій та гідрогенерації, є значним. Відповідно, дефіцит генерації буде даватися взнаки ще довгі місяці. Це буде стосуватись як травня, так і літніх місяців, і, безумовно, всього наступного опалювального сезону", - заявив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомили, чи чекають на Україну відключення світла або блекаути через російські обстріли. Адже Росія продовжує завдавати масованих ударів по українській енергетиці.

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