Відключення світла взимку: експерт озвучив, до чого готуватися українцям

Реальні прогнози показують, що ми будемо іноді по 8, іноді по 12 годин на добу без світла.

Українцям не варто готуватися до апокаліптичної зими, оскільки відключення світла триватимуть щонайбільше до 12 годин на добу.

Такий прогноз озвучив експерт з енегретичних питань Геннадій Рябцев, передає "РБК-Україна".

За його прогнозом, якщо ДТЕК зможе відновити 60% зруйнованої генерації, це буде великим досягненням.

"Але є ще станції "Центренерго" та "Укргідроенерго", а вони не можуть дати схожих гарантій. Тому в опалювальний сезон Україна все одно увійде із суттєвим дефіцитом", - каже фахівець.

Як зазначає Рябцев, з 9 ГВт зруйнованої генерації на ДТЕК припадає від 5 до 6 ГВт, тобто відновлення 60% "поверне" близько 3 ГВт. У зв'язку з цим Україна вийде приблизно на нестачу 4-5 ГВт. Таким чином, графіки відключень запроваджуватимуть у три-чотири черги.

"Реальні прогнози показують, що ми будемо іноді по 8, іноді по 12 годин на добу без світла. Про жодні апокаліптичні картини не йдеться. Навіть з урахуванням проблем, які можуть додати російські обстріли. Все це реалістичний сценарій на опалювальний сезон", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні.

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