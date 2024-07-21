Відключення світла взимку можуть бути ще довшими: до чого готуватися українцям

Нас чекає важка зима. Відключення світла можуть стати ще довшими. Фахівці застерігають, що вже наступної зими може реалізуватись один із найгірших сценаріїв.

Чому липень в енергетиці називають лише “репетицією важкої зими”, і які ще проблеми очікують на українців у морозну пору – в ексклюзиві TSN.ua.

Всю електрику виробляють атомні станції

Нинішні відключення електрики є наслідком серії з ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти, що почалися наприкінці березня 2024 року. На відміну від осені 2022-го, російські удари вибили не лише систему передачі та балансу в енергетиці, а її серце – генеруючі потужності. Загалом втрачено 9 ГВт генерації. Тепер не просто більше половини, а практично всю електрику виробляють атомні станції, по яких ударів поки що не було. А функцію маневрування, тобто нарощення та зменшення потужності в системі, виконують не ТЕС і ГЕС, як раніше, а відключення споживачів, йдеться у матеріалі BBC News Україна.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: ЦЕ ЛИШЕ РЕПЕТИЦІЯ! На українців чекає ДУЖЕ складна зима! Як підготуватися до відключень світла?

"Наразі в Україні працюють 9 блоків та атомних станціях. Ще 6 – в окупації на ЗАЕС. Щоб АЕС могли працювати взимку, влітку на них мають пройти профілактичні ремонти і перевантаження палива. І саме ремонтну кампанію на атомних блоках у першу чергу називають серед причин того, що наступні тижні будуть важкими для енергосистеми та споживачів", - вказано у повідомленні.

Як справи з ремонтом?

В "Енергоатомі" кажуть, що намагаються провести ремонтну кампанію у стислі терміни. Як розповів гендиректор компанії Петро Котін, там вже зменшили тривалість ремонтів на понад 22 доби від запланованого.

"Восени, коли ремонти завершаться, атомні блоки зможуть працювати на повну потужність, і відключень електрики буде менше", - сказав він.

Чому вимикають світло влітку?

Друга причина відключень – літня спека. За даними "Укренерго", зазвичай споживання влітку є приблизно на 30% більше, ніж навесні чи восени.

"До війни літній піковий попит наближався до зимового через масове використання кондиціонерів. Тепер більше йдеться про електрику для холодильного обладнання в промисловості. Без нього багато процесів - наприклад, при виробництві харчів чи ліків - будуть порушені", - розповіли в "Укренерго".

Взимку буде гірше?

Утім, літнє навантаження на енергетичну систему, коли на вулиці тепло, а світловий день довгий, є меншим ніж зимове, коли холодно і темно. За словами керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, якщо ми маємо дефіцит навіть зараз, то очевидно, що зима принесе ще більше проблем.

"Зараз Україна генерує до 11,5 ГВт-год., а споживає близько 13 ГВт. Саме том у імпорт електрики з ЄС не завжди рятує, адже максимально таким шляхом можна отримати лише 1,7 ГВт. Нині ідуть переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 ГВт. Але і цього не вистачатиме, аби компенсувати знищені і пошкоджені російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі. До війни середнє споживання впродовж року становило близько 15 ГВт, а минулої зими на піку попиту – близько 18 ГВт. Тому розрив між тим, що може виробляти система, і попитом буде ще більшим", - сказано в повідомленні.

Ремонт зруйнованого обладнання

Загалом у ДТЕК, який володів левовою часткою української теплової генерації, вирішили відновити якусь частину зруйнованого за рахунок обладнання зі старих станцій, знятих з експлуатації в Східній Європі. Переговори йдуть із близько 10 партнерами. Але, визнають в ДТЕК, цього буде недостатньо.

Це допоможе, але цього буде недостатньо, потрібно також купувати нове обладнання"

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, компанія активно розміщує замовлення на обладнання, яке необхідно встановити. Це турбіни, генератори, трансформатори, автотрансформатори. Але час від розміщення замовлення до встановлення обладнання може значно перевищувати ті 4 місяці, що залишилися до початку опалювального сезону.

При цьому свої витрати у ремонт і відновлення ТЕС до кінця цього року в ДТЕК оцінюють у 4 млрд грн. Водночас плани "Енергоатому" добудовувати кілька атомних блоків на українських АЕС також викликають багато суперечок. Але головне – ці плани взагалі не про цю зиму, бо будівництво на АЕС навіть у мирних розвинених країнах триває роками. Тож відключення електроенергії наразі виглядають єдиним реальним виходом.

Скільки це ще триватиме?

Руйнування в енергетиці є такими, що українцям доведеться жити із відключеннями світла не одну зиму. Але якщо говорити лише про наступну, то тривалість відключень залежатиме від багатьох факторів. Починаючи з того, скільки і які ще удари завдасть Росія по українській енергетиці, і як добре вдасться захистити поки що вцілілі об’єкти від цих ударів, заявив керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький у розмові з ВВС.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться відновити хоча б частину енергоблоків, які були пошкоджені до початку зимового сезону. Але це буде залежати від наявності засобів протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атаки", - вказано в повідомленні.

20 годин без світла та тепла?

Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то, за найгіршим сценарієм, наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, припускають у ДТЕК. Багато буде також залежати і від морозів.

"Якщо середня температура буде +10, то це буде щастям для нас. Якщо -15, то буде погано. Чим нижча температура, тим вище споживання електрики йтиме на опалення. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%". Це означає, що у разі, як врахувати потреби в електриці для критичної інфраструктури, ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом", - мовиться в повідомленні.

Але ситуація може погіршитися щ, якщо на додачу до ударів по генерації будуть нові удари по розподільчих мережах, - тоді Україна повернеться до погіршеного варіанту зими 2022-2023 років.

Втім, як вважає керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький, зараз усі ці прогнози є "гаданням на кавовій гущі", оскільки ані результатів нових російських обстрілів, ані погоди ніхто не може передбачити. Більше того, наразі точно не можна сказати і скільки генерації буде доступно.

"Ніхто не знає, які пошкодження нас чекають у найближчі місяці і те, з яким парком енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду", - вказано у повідомленні.

Рада затвердила новий закон

16 липня Верховна Рада затвердила звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Про це повідомив у Телеграмі народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За інформацією депутата, документи були підтримані 305 та 313 голосами відповідно.

"Рада прийняла в цілому законопроєкт колеги Горенюка щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування. Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторне обладнання; обладнання для вітро та сонячної генерації; акумулятори (крім акумуляторів малої потужності). Також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам", - мовиться в повідомленні.

Як підготуватись до важкої зими?

Щоб пережити перші масштабні відключення електроенергії наприкінці 2022 – на початку 2023 українці часто використовували точкові рішення: купували павербанки та зарядні станції, максимум - дизельні генератори. Також українці стали дедалі краще розбиратися із сонячними панелями та інверторами, - їх пропонують встановлювати і енергетики, і місцева влада. І йдеться не лише про електрику для лампочок і пральних машин.

Наприклад, як заявив заступник київського мера Петро Пантелеєв, місто готове покрити частину витрат багатоквартирних будинків на встановлення генераторів.

"Столиця готова покрити 75% витрат багатоквартирних будинків "на встановлення генераторів, безперебійників, інверторів, сонячних панелей, щоб не припинялися водопостачання, щоб працювали ліфти. У цій програмі "немає обмеження фінансування. І я зараз не жартую", - запевнив він.

А що з водою та опаленням?

На відміну від попередніх періодів дефіциту електрики, заговорили також і про системи опалення та водопостачання із водовідведенням. Найбільше це турбує владу великих міст, яка намагається забезпечити додатковим резервним живленням саме ці об’єкти.

"Громадяни чомусь переконані, що в крані є вода, бо вона тече в Дніпрі. І ніхто не замислюється про вибудувану для цього процесу велику систему, яка так само потребує електроенергії. І що існують такі водозабірні та насосні станції, які не здатні "підняти" навіть надпотужні дизельні генератори", - вказано у повідомленні.

Як написав у Фейсбук мер Дніпра Борис Філатов, це під силу лише величезним газовим станціям, що коштують захмарні суми і на ринку їх так просто не купити. Але і це ще не всі проблеми.

"Подача тепла взимку неможлива за відсутності води. Бо ж вода – це теплоносій. І коли аварійно вимикається електрика, то зникає вода. А потім зупиняється й опалення", - повідомив він.

З такими проблемами людям, бізнесу чи навіть територіальним громадам не впоратися самотужки, без комплексного і термінового плану дій з боку влади, заявив колишній президент, а нині депутат Петро Порошенко.

"Людина може вкрутити лампочку з акумулятором, людина може поставити екофлоу. Набагато важче на балконі поставити генератор. Але вона точно не може забезпечити функціонування тепла, каналізації, води, ліфтового господарства і такого іншого", - заявив політик.

А поки що, як радить мер Дніпра, треба хоча б зробити запас як питної, так і технічної води, - як це зробив він сам ще 24 лютого 2022 року, поставивши 50-літрову діжку у вбиральні.

Додамо, Україна у найближчі роки може наростити виробництво електроенергії на 4-5 ГВт.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.