Відключення світла взимку: нардеп пояснив, у якому випадку можливі обмеження до 8 –10 годин щодоби

Тривалість відключень світла взимку буде залежати від двох речей. По-перше, від температурного режиму, який буде зберігатись на вулиці. Другий фактор – активна фаза обстрілів з російського боку.

Про це сказав український підприємець та народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE.

Він припускає: якщо активної фази обстрілів не буде і температура буде зберігатися на вулиці біля нуля градусів, то матимемо від двох до 4-х годин вимкнень на добу.

"Однак якщо температура буде -10 або -15°C по кілька днів поспіль, то "відключення можливі більш тривалі – від 8 до 10 годин на добу", – констатував Нагорний.

Раніше ми писали про те, що найближчим часом, якщо ми самі не створюватимемо собі піки споживання зранку і ввечері, то можна взагалі уникнути відключень світла.

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