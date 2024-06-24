Відключення світла взимку: нардеп пояснив, за яких умов можливий оптимістичний сценарій

Чого очікувати взимку і на скільки годин можуть відключати світло.

Народний депутат та голова підкомітету з питань енергозбереження Сергій Нагорняк прокоментував можливі відключення світла взимку. На його думку, ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти.

Про це він розповів в ефірі "Новини.LIVE".

"На мою думку, взимку світло може бути по 8-10 годин на добу при температурі 0°C. При температурі -10°C буде значно більше відключень, зокрема у ранкові і вечірні піки. Все буде залежати від того, якою буде зима та якими будуть температурні режими. І що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового і чи будуть нові обстріли енергетики. Наразі складно давати прогнози", - зазначив він.

Нардеп також додав, що кожен новий Patriot, який отримає Україна, зможе збивати достатню кількість ракет, щоб вберегти нашу критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, в Міненерго розповіли, чи будуть тривалі відключення світла взимку.

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