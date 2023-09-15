Відключення світла: які міста України в зоні найбільшого ризику

Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня. Росіяни не відмовилися від обстрілів енергетичних об'єктів. Однак найбільша загроза нависла над двома областями України.

Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, повідомляє "УНІАН".

З його слів, найбільший ризик залишитися без опалення і світла взимку у двох великих містах. Це столиця України Київ і південний обласний центр Одеса.

"У Києві є генерація, але вона покриває в кращому разі не більше тридцяти відсотків споживання. В Одесі взагалі немає нічого", — пояснив експерт.

Крім Києва та Одеси, напружена ситуація з електропостачанням з великою ймовірністю буде в таких містах:

Кременчук

Житомир

Кропивницький

Запоріжжя

Також у зоні постійного підвищеного ризику будуть усі прифронтові населені пункти.

Оцінюючи стан енергосистеми країни, експерт вважає, що якщо зимові температури опустяться нижче мінус 10 градусів, це буде критичним навантаженням для енергетики навіть без обстрілів.

Нагадаємо:

У Міненерго заявили, що розроблені графіки відключення світла від 1 жовтня будуть запроваджені лише у разі нових російських ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.