Відключення світла знову повертаються: коли і де не буде електрики 18 грудня

В середу, 18 грудня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуватимуться від 07:00 до 20:00.
Завтра, 18 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла, щоправда доволі "лояльні".
Про це повідомляє "Укренерго".
Так, завтра, 18 грудня, час застосування і обсяг обмежень електрики для побутових споживачів будуть такими:
- 07:00 – 20:00 — пів черги відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме від 07:00 до 20:00.
"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго ДТЕК, ОВА і місцевих громад.
Раніше в парламенті розповіли, чи зросте в Україні ціна на електроенергію.
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