Відключення світла знову повертаються: коли і де не буде електрики 18 грудня

В середу, 18 грудня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуватимуться від 07:00 до 20:00.

Завтра, 18 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла, щоправда доволі "лояльні".

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, завтра, 18 грудня, час застосування і обсяг обмежень електрики для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 20:00 — пів черги відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме від 07:00 до 20:00.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго ДТЕК, ОВА і місцевих громад.

Раніше в парламенті розповіли, чи зросте в Україні ціна на електроенергію.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.