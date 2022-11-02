Відключення триває: у Києві та 7 областях від ранку 2 листопада введено в дію графіки відсутності світла

Сьогодні, 2 листопада, від 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень у Києві та 7 областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зокрема, зазначається, що обмеження електропостачання запроваджено у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

В "Укренерго" також додають, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

Графіки відключення світла на 2 листопада можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго). Посилання на сайти обленерго також є тут.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія розпочала інтенсивні атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури. 22 та 31 жовтня окупанти знову атакували енергетичні об'єкти, що призвело до обмеження електропостачання у всіх регіонах країни.

Відключення світла тривають. Українців закликають економити електроенергію, особливо в пікові години. Свідомо обмежити споживання електроенергії попросив громадян і президент Володимир Зеленський.

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