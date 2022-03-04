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Загроза ядерної катастрофи в Україні та відключення в РФ певних сайтів та соцмереж: п'ять головних новин за ніч

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Загроза ядерної катастрофи в Україні та відключення в РФ певних сайтів та соцмереж: п'ять головних новин за ніч

Вікіпедія

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський через пожежу на Запорізький АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи. Читати далі –>
  • У ДСНС повідомили оперативну інформацію щодо атаки російських загарбників на Запорізьку АЕС. Читати далі –> 
  • Якщо на найбільшій в Європі АЕС — Запорізькій, станеться аварія, це призведе до світової катастрофи. Про це сказав в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець Читати далі –>
  • У Росії перестали працювати сайти деяких видань, серед них - "Медуза", "ВВС", "Радіо Свобода" та Deutsche Welle, які пишуть про війну в Україні. Окрім цього, повідомляється, що на території Російської Федерації не працюють соціальні мережі Facebook та Twitter. Користувачі не можуть зайти на свої облікові записи. Читати далі –>

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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