"Відкрили труну, а там не мій син": на Житомирщині рідним привезли тіло іншого бійця

В Житомирській області сім'я загиблого героя стверджує, що їм на поховання привезли тіло іншого бійця.

Про це передає "Суспільне".

Провоював лише 11 днів

У село Дриглів Чуднівської громади на Житомирщині 5 листопада привезли для поховання загиблого військового Романа Богодвида. Коли рідні відкрили труну, то побачили, що там – тіло іншого бійця.

Мати героя Ольга Богодвид розповіла, що її син устиг провоювати на фронті лише 11 днів. Він був стрільцем-санітаром і на передовій вивозив поранених бійців із поля бою.

"Четвертого вересня моєму синові вручили повістку. Шостого вересня його забрали у Чернігів. Там він був два тижні. Потім зателефонував і сказав, що його підрозділ відправляють на позицію, і його не буде на зв’язку декілька днів", – зазначила пані Ольга.

Мати Романа Богодвида / Фото: Суспільне

Рідні отримали повідомлення, що захисник загинув внаслідок влучання російської ракети біля Богданівки у Бахмутському районі на Донеччині 28 вересня.

Коли відкрили труну, родичі були приголомшені

Першим відкрив труну брат захисника, який побачив, що там лежить зовсім інша людина. Це говорять також мама і дружина Романа.

"У нього щетина була світлою, із сивиною, а у цього чоловіка – чорна. І нігті у мого сина були інші – круглі. Ми труну знову у морг завезли. Там ще раз дивилися на нього, знявши одяг. У мого сина волосся було на грудях. А у цієї дитини, яка лежала у труні, тіло чисте, біле", – зі сльозами на очах зазначає Ольга Богодвид.

Дружина Лілія Мескович додає, що їй передали речі, які нібито належали Роману. Там був компас, ланцюжок та обручка. Тоді жінка здивувалася, адже це були речі не її чоловіка.

"Мені сказали, що ця обручка була на пальці мого чоловіка, але ми обручки ніколи не носили, хоча й були одружені. Я зрозуміла: у труні не мій чоловік. Я віддала ці речі у поліцію – мені чужого не потрібно", – зазначає дружина захисника.

Дружина Романа Богодвида / Фото: Суспільне

Рідних намагалися переконати у протилежному

Сестра героя Аліна Васін роповідає, що їхню родину відразу агресивно почали запевняти, що на поховання привезли саме Романа Богодвида. За її словами, на тілі воїна, яке їм передали, не було шрама на обличчі. А в Романа ще з 14 років, коли його покусав собака, залишився шрам на лобі.

Сестра Романа Богодвида / Фото: Суспільне

Жінка показувала фото брата, яке вона знімала за 14 днів до його загибелі, щоб переконати військових і працівників моргу у своїй правоті.

"Кажу їм: "Ось мій Роман, а у труні лежить не він. А вони доводять, що то Роман і все. Мама тут стоїть, плаче, горе в нас, а вони нервують, що ми не хочемо хоронити загиблого. А кого ми маємо хоронити? Як ми сьогодні маємо підійти і попрощатися? З ким, якщо ми навіть не знаємо цю людину?", – додає сестра Романа Богодвида.

Що кажуть у ТЦК

У Житомирському ТЦК зазначили, що не відкривали труну із загиблим бійцем, а лише бачили свідоцтво про смерть.

"Сповіщення надійшло на нього, розумієте. Прізвище, ім’я, дата, рік народження – все збігається", – сказав очільник Житомирського ТЦК Олег Клок.

Заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського обласного ТЦК Олександр Рець визнав, що у цій ситуації міг спрацювати людський фактор.

За його словами, тіло, яке помилково привезли помилково, мають повернути назад до моргу для зберігання. А рідні Романа повинні написати заяву в поліцію. Правоохоронці своєю чергою відкриють кримінальне провадження, в межах якого буде проводитися ДНК-експертиза.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську посеред вулиці знайшли мертвого військового. Родичі стверджують, що його побили.

Також повідомлялося, що 22-річний військовий з Рівненщини загинув дорогою додому з фронту. Його тіло знайшли на коліях.