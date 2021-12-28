Відкрили труну та витягнули череп: на Прикарпатті діти розгромили могилу заради відео для соцмереж

Відкрили труну та витягнули череп: на Прикарпатті діти розгромили могилу заради відео для соцмереж

Суд заборонив дітям до травня 2022 року перебувати ввечері на вулиці.

В Івано-Франківській області підлітків відправили під домашній арешт, бо вони розгромили могилу, відкрили труну та фотографувались із людським черепом.

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Про це повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області.

За даними прокуратури, троє неповнолітніх у серпні 2021 року на території кладовища у м. Коломия відсунули бетонну плиту у родинному склепі. Вони відкрили труну, витягнули останки. Діти фотографувались та знімали відео із людським черепом. Це вони опублікували в соціальних мережах.

Прокуратура Івано-Франківської області

Неповнолітнім інкримінують ч.3 ст.297 КК України. Через це суд заборонив дітям до травня 2022 року перебувати ввечері на вулиці.

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