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Відкрили труну та витягнули череп: на Прикарпатті діти розгромили могилу заради відео для соцмереж

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Відкрили труну та витягнули череп: на Прикарпатті діти розгромили могилу заради відео для соцмереж

Прокуратура Івано-Франківської області

Суд заборонив дітям до травня 2022 року перебувати ввечері на вулиці. 

В Івано-Франківській області підлітків відправили під домашній арешт, бо вони розгромили могилу, відкрили труну та фотографувались із людським черепом. 

Про це повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області. 

За даними прокуратури, троє неповнолітніх у серпні 2021 року на території кладовища у м. Коломия відсунули бетонну плиту у родинному склепі. Вони відкрили труну, витягнули останки. Діти фотографувались та знімали відео із людським черепом. Це вони опублікували в соціальних мережах. 

© Прокуратура Івано-Франківської області
Прокуратура Івано-Франківської області

Неповнолітнім інкримінують ч.3 ст.297 КК України. Через це суд заборонив дітям до травня 2022 року перебувати ввечері на вулиці. 

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