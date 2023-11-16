Відкрили вогонь по колесах: на Сумщині прикордонники зупинили авто порушника, який проігнорував вимогу

На Сумщині на контрольному посту прикордонники під час виконання службових обов’язків застосували зброю, щоб зупинити автомобіль водія, який створив аварійну ситуацію та явну загрозу життю та здоров’ю наряду.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

54-річний кермувальник автівки марки Lifan під час наближення до контрольного поста не зупинився за вимогою прикордонників.

"Під час переслідування автомобіля-втікача водій своїми діями створив аварійну ситуацію та явну загрозу життю та здоров’ю наряду. Після попереджувального пострілу охоронцями кордону було відкрито вогонь по колесах, внаслідок чого транспортний засіб зупинено", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки водія в нього було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердив алкотестер. Результат вмісту алкоголю показав 2,06 проміле.

Наразі громадянина передано працівникам Національної поліції.

Тим часом на Харківщині прикордонники знешкодили групу ворожих дронів, що намагалися атакувати позиції українських бійців.

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