Відкрите небо: Україна 12 жовтня підпише угоду про спільний авіапростір із ЄС

Ця угода означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, а європейські компанії зайдуть в Україну.
Відкрите небо між Україною та Євросоюзом – сьогодні, 12 жовтня, у Києві на полях саміту Україна-ЄС підпишуть угоду про спільний авіапростір. Про це раніше заявив головний європейський дипломат Жозеп Боррель.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 12 жовтня.
Ця угода допоможе Україні запровадити європейські стандарти авіабезпеки та відкриє Україну для нових європейських лоукост-перевізників.
Під час саміту у Києві говоритимуть також про питання енергетичної безпеки та перспективи українського членства в ЄС. До того ж в Євросоюзі анонсували запуск інвестиційного пакету для України в розмірі 6,5 млрд євро.
Нагадаємо, 12 жовтня у Києві відбудеться саміт України-ЄС, на якому обговорюватимуть імплементацію двосторонньої Угоди про асоціацію, боротьбу з коронавірусом та безпекові питання.
Так, згідно з порядком денним саміту, сьогодні о 8:30 ранку президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, далі о 9:00 відбудеться робочий сніданок, о 9:45 розпочнеться пленарна сесія, об 11:25 - церемонія підписання документів, а об 11:30 - пресконференція.
Окремо, о 18:00 Шарль Мішель проведе зустріч з Зеленським.