Відкрито попередні замовлення на ноутбук Huawei MateBook 14s в Україні Новини компаній

Відкрито попередні замовлення на ноутбук Huawei MateBook 14s в Україні Новини компаній

Нове поповнення у лінійці MateBook: ноутбук Huawei MateBook 14s вирізняється інтелектуальною продуктивністю, поєднує у собі естетичний дизайн, інноваційні функції та смарт-можливості.

Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні презентує 14,2-дюймовий ноутбук Huawei MateBook 14s. Попередньо замовити новинку в Україні можна вже від 10 до 27 грудня та отримати у подарунок портфель для ноутбука.

Новітня технологія для універсальної продуктивності

Huawei MateBook 14s оснащений інтегрованою графікою Intel® Iris® Xᵉ. Режим продуктивності можна активувати, натиснувши комбінацію клавіш Fn+P - це підвищить TDP процесора до 45 Вт.

Завдяки підтримці оновлення 1 ТБ NVMe PCle SSD Huawei MateBook 14s дозволяє користувачам залишатися продуктивними, розкривати творчий потенціал і виконувати декілька завдань одночасно. Вдосконалена система вентиляторів Huawei Shark fin забезпечує більш ефективне і тихіше охолодження.

Huawei MateBook 14s пропонує відмінний час автономної роботи з акумулятором великої ємності 60 Вт*год. У поєднанні з кишеньковим адаптером живлення 90 Вт ноутбук може працювати до 3 годин від 15-хвилинної зарядки.

Адаптер живлення також підтримує Huawei SuperCharge для певних смартфонів і планшетів Huawei.

Huawei Sound® дебютує із Huawei MateBook 14s для забезпечення приємного звучання. Новий ноутбук отримав систему з чотирьох динаміків: двох високочастотних і двох низькочастотних, які відтворюють потужні баси і чіткі високі частоти. Акустичні системи підтримують алгоритми відтворення звукового поля Huawei для створення звучання з ефектом занурення.

На краях розташовані чотири мікрофони. Вони забезпечують уловлювання звуку з відстані до 5 метрів. Технологія шумоприглушення на основі штучного інтелекту забезпечує чисту передавання звуку. Huawei MateBook 14s оснащений першою в галузі технологією Personal Voice Enhancement, яка усуває навколишній шум, уловлюючи голос користувача.

Інноваційна тактильна клавіатура забезпечує зручний набір тексту. Хід клавіш у 1,5 мм і фірмовий дизайн Soft-Landing від Huawei гарантує тактильний зворотний зв’язок і комфортне введення тексту під час тривалої роботи.

Інші новітні функції, якими оснащений пристрій, - кнопка живлення з відбитком пальця, розпізнавання облич і Wi-Fi 6.

Естетичний ультратонкий дизайн

Huawei MateBook 14s має приємне на дотик металеве покриття. Його вага становить лише 1,43 кг. Ноутбук доступний в Україні у сірому (Space Gray) кольорі.

Новинка оснащена фірмовим FullView-дисплеєм із чотирма вузькими рамками та фронтальною камерою. Ноутбук підтримує високе співвідношення екрана до корпусу у 90% для комфортнішого перегляду контенту. Дисплей ноутбука підтримує 100% колірної гами sRGB та відтворює 1,07 млрд яскравих і насичених кольорів. 10-точковий мультитач підвищує продуктивність під час виконання різних завдань.

Дисплей Huawei MateBook 14s підтримує частоту оновлення 90 Гц для плавного відтворення контенту. Під час одночасного натискання клавіш Fn і R одночасно він перемикається між 60 Гц для заощадження енергії та 90 Гц для відтворення якісного зображення.

Ноутбук забезпечує комфорт для очей завдяки сертифікації фільтрації синього світла TÜV Rheinland Low Blue Light і приглушенню мерехтіння Flicker Free. Він також оснащений датчиком світла: сприймає зміну навколишнього освітлення та застосовує інтелектуальне регулювання яскравості відповідно до умов.

Інтелектуальна співпраця між різними пристроями

Ноутбук розширює інноваційні функції для мультипідключення різних пристроїв Huawei: смартфонів, планшетів, моніторів та інших гаджетів.

Користувачі можуть підключити до ноутбука флагманський смартфон в один клік і проєктувати мобільний інтерфейс на екран Huawei MateBook 14s. Підключивши до пристрою планшет, його можна використовувати як цифрове полотно. Інтенсивності у звучанні додасть підключення до навушників.

Від 10 до 27 грудня українці можуть зробити попереднє замовлення Huawei MateBook 14s та отримати у подарунок рюкзак для ноутбука. Рекомендована ціна новинки — 39 999 грн.