Відкрито служив роспропаганді: СБУ вручила підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

СБУ вручила підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП. Він у 2020 році віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.

Про це 6 квітня повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час розробки сайту було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Крім того, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, у селі Задубрівка на Буковині 5 квітня священник Московського патріархату заборонив заносити до храму тіло загиблого на війні бійця Івана Назарія. Внаслідок цього місцеві вигнали з храму московського священника.

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