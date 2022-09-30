Відкриття другого фронту з боку Білорусі: експерт розповів про ймовірний план Путіна і оцінив ризики

Росія може виношувати план відкриття другого фронту з боку Білорусі, щоб відтягнути українські війська від півдня та сходу.

Президент Росії Володимир Путін завдяки мобілізації може відкрити другий фронт з боку Білорусі, щоб знову спробувати напасти на Україну з півночі, зібравши, наприклад, 50-тисячний контингент.

Таку думку висловив директор Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, пише РБК.

Утім, на думку експерта, цієї кількості війська не вистачить, щоби захопити якісь регіони України. Але Росія може виношувати такий план, щоби відтягнути українські війська від півдня та сходу, де Збройним силам доведеться перейти від наступальних до оборонних операцій.

"Поки що все виглядає так, що Лукашенко відмовився від цієї авантюри, усвідомлюючи наслідки для свого режиму. Але Путін, найімовірніше, продовжить тиснути на білоруського диктатора", - уточнив Самусь.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з Російської Федерації.

За словами голови Міноборони Олексія Резнікова, небезпека наступу з боку Білорусі є постійно, оскільки українсько-білоруський кодон сягає 1200 км, а в лютому вже було вторгнення звідти російською армією. Водноча міністр запевнив, що в будь-якому разі Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку Білорусі.

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