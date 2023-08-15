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Відкриття не вдалося: у Збаражі у перший день роботи суші-бару масово отруїлися відвідувачі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Відкриття не вдалося: у Збаражі у перший день роботи суші-бару масово отруїлися відвідувачі

Суші

Наразі заклад харчування не працює.

У Збаражі Тернопільської області у день відкриття суші-бару отруїлося 23 відвідувачі. Вони всі їли одну і ту ж страву - суші.

Про це повідомляє ГУНП у Тернопільській області.

"У ході моніторингу соціальних мереж співробітники відділення поліції №4 міста Збаража здобули інформацію про масове отруєння людей після прийому їжі в одному із місцевих закладів харчування. З'ясувалося, 12 серпня у Збаражі було відкриття нового суші бару, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці наголосили, що лікарі медичної установи на їхній запит підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для  лабораторних досліджень.

Як наголосили, наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами. 

За інформацією ZAXID.NET, йдеться про суші-бар "Медуза". Люди, які отруїлися суші, продовжують поступати в районну лікарню. Станом на 15 серпня відомо про 23 людини, шестеро з них — неповнолітні. Однак є й такі, які мають легку форму отруєння і звернулися по допомогу лише до свого сімейного лікаря, а в медичний заклад не поступали, розповів медичний директор Збаразької центральної районної лікарні Олег Коваль.

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Дата публікації
Перегляди
826
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