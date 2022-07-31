Відкривають дільниці та роздають паспорти: росіяни готуються до "референдуму" в окупованих регіонах

Наразі загарбники проводять активну підготовка до "референдуму". Зокрема, у захоплених Херсонській та Запорізькій областях активно працює кремлівська партія "Єдина Росія".

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздавання російських паспортів. Це комплекс заходів які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати і провести референдум", - заявив Скібіцький.

За його словами, ЗСУ будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня, аби не допустити закріплення Російської Федерації, а також створення плацдарму для подальших наступальних дій.

Як повідомлялося, Москва все ще спродівається на приєднання захоплених територій до РФ. На тимчасово окуповані росіянами українських території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

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