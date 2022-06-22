Відкривають газ: в ОРДЛО чоловіків буквально "викурюють" на вулицю, щоб схопити і відправити на передову

Відкривають газ: в ОРДЛО чоловіків буквально "викурюють" на вулицю, щоб схопити і відправити на передову

На території окупованої Луганської області російські окупанти знайшли спосіб, як мобілізувати чоловіків.

Їх у прямому сенсі "викурюють" на вулиці.

Про це розповів СБУ один з полонених.

За його словами, через нехватку чоловіків на війні, їх забирають буквально з будинків і відправляють на передову. Він говорить, що окупанти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", – розказує горе-загарбник.

Сам окупант мешкав у Луганську, і хоча через стан здоров'я не міг бути призваний до армії, на війну таки потрапив. До того, як потрапив на війну, працював помічником продавця. За тиждень з нього зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди він здався в полон і закликав інших робити так само.

Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.

Нагадаємо, що в Ростовській області через незграбні дії пілота впав штурмовик Су-25.

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