Відкрутили навіть фари з жигулів-експоната і поцупили оленячі роги: міністр внутрішніх справ відвідав ЧАЕС, де побували окупанти

Відкрутили навіть фари з жигулів-експоната і поцупили оленячі роги: міністр внутрішніх справ відвідав ЧАЕС, де побували окупанти

Окупанти також розікрали кімнату зберігання речей.

Міністр МВС Денис Монастирський відвідав ЧАЕС і особисто оцінив збитки, завдані російськими окупантами в зоні відчуження.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Окупанти залишили на ЧАЕС після себе безлад і поцупили все, що тільки могли.

"Це перекопані та розкидані речі гвардійців, яких просто тримали полоненими протягом тридцяти днів у підвалах, без достатньої їжі, без достатнього освітлення. Це і розбомблений райвідділ біля Чорнобильської станції: всі кабінети розкриті, підірвані, всі замки відкриті, всі сейфи розкриті у пошуках грошей", – поділився Денис Монастирський.

Окупанти також розікрали кімнату зберігання речей і поцупили роги оленя, а також відкрутили фари в старих жигулях, які були експонатом музею.

"Так і не зрозуміли, на яку небезпеку наразили нас українців, весь світ, себе самих, так вони ще й потягли все награбоване собі додому, через всю Білорусь. Радіація – штука не миттєва. Вона вбиватиме російських ублюдків повільно", - резюмував Антон Геращенко.

Нагадаємо, що російські військові вирішили окопатися у найнебезпечнішому місці Чорнобильської зони. Вони рили окопи в "Рудому лісі" та піддавалися великій дозі опромінення. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, загарбникам залишився максимум один рік життя. Вони помиратимуть від хвороб, викликаних опроміненням.