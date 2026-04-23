Сергій «Флеш» / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Удар по будинку радника голови Міноборони Сергія «Флеша» Бескрестнова росіяни завдали цілеспрямовано.

Про це заявив сам радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, профільний канал росіян, які запускають «Шахеди», опублікував великий допис про те, чому вони намагалися вбити «Флеша». Але до вечора його видалили. Проте «Флеш» встиг зробити скриншот.

«Видалили тому, що там вони особисто підтверджують навмисний тероризм проти мене. Очевидно, керівництву це не сподобалося. Чому не сподобалося? Тому, що вони відкрили „скриньку Пандори“, створивши прецедент. У нас також достатньо дипстрайків і оперативних даних про те, хто і де живе з військових злочинців РФ», — зазначив Бескрестнов.

На його думку, ідея ворога направити бойові ударні дрони на приватний житловий будинок була «повним військово-політичним ідіотизмом».

«Наші служби працюють професійно. Ми дізнаємося кожне прізвище, хто віддав наказ і хто це організував. Ми все дізнаємося. Можу порадити цим людям все життя озиратися. Це особисте. Замах на мене я б зрозумів, а за сім’ю не пробачу», — підсумував «Флеш».

Нагадаємо, під час чергової масованої атаки на Україну 20 квітня росіяни спробували вбити радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, запустивши по його будинку реактивні «Шахеди».

Згодом Бескрестнов показав наслідки удару російського реактивного дрона по його будинку. Від оселі залишилися лише дві стіни та згарище.

Сам Бескрестнов зазнав поранень.