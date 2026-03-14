ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Відкриті рани та переломи: у Запоріжжі зросла кількість поранених через удар РФ, страшні руйнування (фото, відео)

Допомога лікарів знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями — він у тяжкому стані та 15-річній дівчині, у неї гостра реакція на стрес.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Росіяни атакували Запоріжжя

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість людей, що постраждали внаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю, постійно зростає. Станом на зараз відомо вже про 18 поранених, серед яких двоє неповнолітніх.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram.

За словами Харченко, у людей переломи, осколкові поранення, забої та відкриті рани.

Серед госпіталізованих — двоє дітей, яким знадобилася термінова допомога: 17-річний хлопець отримав важкі осколкові поранення, наразі перебуває у стані середньої тяжкості (станом на зараз стан оцінюється як тяжкий), а 15-річна дівчина пережила гостру реакцію на стрес через атаку.

Усім постраждалим надається повний обсяг медичної допомоги.

Рятувальні та комунальні служби продовжують роботу на місцях влучань, фіксуючи пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

281 людина звернулася по допомогу через пошкодження житла:

  • Шевченківський район — 245 людей, серед них 76 — пільгових категорій.

  • Космічний район — 36 людей, серед них 8 — пільгових категорій.

Потреб у поселенні до місць тимчасового проживання не зафіксовано.

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські війська завдали удару по Запоріжжю. Відомо про одну загиблу людину, зруйновано понад 30 будинків.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie