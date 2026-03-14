Відкриті рани та переломи: у Запоріжжі зросла кількість поранених через удар РФ, страшні руйнування (фото, відео)

Росіяни атакували Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Кількість людей, що постраждали внаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю, постійно зростає. Станом на зараз відомо вже про 18 поранених, серед яких двоє неповнолітніх.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram.

За словами Харченко, у людей переломи, осколкові поранення, забої та відкриті рани.

Серед госпіталізованих — двоє дітей, яким знадобилася термінова допомога: 17-річний хлопець отримав важкі осколкові поранення, наразі перебуває у стані середньої тяжкості (станом на зараз стан оцінюється як тяжкий), а 15-річна дівчина пережила гостру реакцію на стрес через атаку.

Усім постраждалим надається повний обсяг медичної допомоги.

Рятувальні та комунальні служби продовжують роботу на місцях влучань, фіксуючи пошкодження цивільної інфраструктури.

281 людина звернулася по допомогу через пошкодження житла:

Шевченківський район — 245 людей, серед них 76 — пільгових категорій.

Космічний район — 36 людей, серед них 8 — пільгових категорій.

Потреб у поселенні до місць тимчасового проживання не зафіксовано.

Дата публікації 19:53, 14.03.26

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські війська завдали удару по Запоріжжю. Відомо про одну загиблу людину, зруйновано понад 30 будинків.